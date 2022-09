Novafeltria, l'ultimo saluto a "Paco" Guerra

Attualità

Novafeltria

| 10:10 - 18 Settembre 2022

Pietro Guerra. In foto la squadra di ciclismo "Cucine Salvarani" (1968).

È scomparso venerdì 16 settembre nella propria abitazione a Novafeltria Pietro Guerra. Molto conosciuto in paese, "Paco" (questo il suo soprannome fin dalla gioventù) aveva 90 anni e stava lottando da quasi due anni con una terribile malattia che lo aveva costretto in casa, lontano da quella piazza dove lo si poteva incontrare tutti i giorni. Nato a Talamello, Pietro è stato uno storico commerciante di Novafeltria, dove dagli anni 70 fino al 2010 è stato titolare del salone di arredamento "Il Mulino" in via Marecchia. Per anni ha fatto dello sport la sua passione più grande: tra i fondatori del primo "Inter Club" di Novafeltria negli anni '60, Paco è stato Presidente e dirigente del Novafeltria Calcio dal 1970 fino alla soglia degli anni '80, ricordato anche dalla società Vis Novafeltria sui propri profili social. Appassionato della bici, aveva fatto più volte da sponsor con la sua attività a squadre ciclistiche. Ieri (17 settembre) si sono svolti i funerali presso la Chiesa della 'sua' Talamello.