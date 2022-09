Rotary, nuovi soci per il club di Novafeltria-Alto Montefeltro

Attualità

| 08:12 - 18 Settembre 2022

Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro.

Nel corso di una serata conviviale dedicata esclusivamente ai nuovi soci il Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro ha visto il sodalizio crescere di ben 4 unità che si aggiungono alle altre 2 accolte nel corso di quest'anno solare. Il presidente Emanuele Burioni, ricevendo i neo-associati, ha ricordato agli stessi e ai numerosi ospiti che il Rotary è un’organizzazione che annovera 1,2 milioni di soci nel mondo, ha profonde radici nella società civile, gestisce in autonomia i fondi versati dagli iscritti realizzando il più basso indice di spreco tra tutte le associazioni e si riconosce nel motto "Servire al di sopra di ogni interesse personale". Tutto è cominciato il 23 febbraio 1905, dalla lungimirante visione di Paul Harris, avvocato di Chicago, che creò il primo club per consentire a professionisti di vari settori di incontrarsi per scambiare idee, instaurare amicizie significative e durature e operare a favore della comunità locale. Il presidente Burioni ha infine sottolineato l'ultimo, importante impegno del club Novafeltria che ci vede impegnati in favore della Croce Rossa di Sandomierz, in Polonia, dove sono ospitati numerosissimi civili ucraini fuggiti dalla guerra e bisognosi di beni alimentari e di igiene personale. La ruota del Rotary è stata apposta sulle giacche dei nuovi soci omaggiati, in questa speciale serata, in presenza di Fabio Scala assistente del governatore distrettuale.