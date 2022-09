Futsal RSM, 'We are back': riecco il Murata. Ambizioso progetto triennale

Sport

Repubblica San Marino

| 01:08 - 18 Settembre 2022

La squadra e i dirigenti (foto di Simone Maria Fiorani).



Al motto “We are back”, riecco il Murata Futsal. Il club si è presentato nella cornice del Gran Hotel alla presenza degli sponsor Swich, Match Point, La Loggia, Ristorante La Terrazza Titano, Atlantic Shopping Center, Web Marketing Coach, Faster e Glamour Barber Shop. Dopo lo stop delle ultime due stagioni, ritorna in pista e lo fa con una nuova direzione sportiva guidata da Nicola Albani, storico giocatore del Murata Futsal, Lorenzo Bugli e Giacomo Simoncini, storico dirigente e team manager del club.

Una società dinamica, con la voglia di investire sui giovani sammarinesi e l’ambizione, attraverso un progetto triennale, di ritornare agli antichi fasti.

Già, perché in passato il Murata Futsal è stato sempre al top: nel 2012 la squadra vinse la San Marino Futsal Cup equivalente della Coppa Titano nel calcio; nella stagione 2013/2014 si laureò Campione di Futsal Sammarinese e in quella 2017/2018 ottenne il risultato più importante: Campione di San Marino e diventò la prima formazione sammarinese a disputare i preliminari della UEFA Futsal Champions League, eguagliando lo stesso record ottenuto nel calcio: una coincidenza molto significativa.

LA ROSA In squadra ci sono 16 giocatori, alcuni provenienti dal calcio a 11 e molti dal mondo Futsal (e non ci sono italiani al contrario di quanto avviene nel calcio: le regole non li ammettono). Tra questi spiccano il portiere Umberto Lonfernini (già Nazionale e veterano dei campionati), Alessandro Casadei, storico capitano del Murata Futsal e tra i fondatori della squadra. Tra le new entry Achille Della Valle, ex giocatore del Murata Calcio e in Nazionale Under 21. In gran parte si tratta di giovani che hanno voglia di mettersi in mostra. Il mister è Leonardo Palermino, il preparatore dei portieri Silvano Mularoni.

L’ambizione è entrare nei playoff (la prima vince il titolo) e porre le basi per le stagioni successive quando grazie al contributo di munifici sponsor c’è l’intenzione di allestire una squadra vincente.

Intanto la società ha messo a punto il nuovo sito muratafutsal.com, ha aperto una pagina facebook ed è sbarcata su Instagram. Attraverso le varie piattaforme ci sarà l’aggiornamento dell’attività dello sponsor con eventi settimanali in azienda, storytelling e un occhio particolare sarà dedicato al merchandising personalizzato.



LA ROSA

ALBANI NICOLA, BINDI FILIPPO, BEINAT FRANCESCO, CASADEI ALESSANDRO, CAMILLONI PIETRO, CAPICCHIONI KARI, CONTI ALESSANDRO, DELLA VALLE ACHILLE, DE BIAGI DENNY, FELICI SIMONE, LONFERNINI UMBERTO, MARZI ANDREA, MICHELOTTI YARI, MUSCIONI ANDREA, MOLINARI GIULIO, MORETTI DAVIDE.