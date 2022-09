Baseball, San Marino batte il Grosseto 6-1: è in finale di Coppa Italia

Sport

Repubblica San Marino

| 20:54 - 17 Settembre 2022

E' finale di Coppa Italia per il San Marino Baseball, che nella semifinale giocata al “Gianni Falchi” di Bologna batte il Big Mat Grosseto col punteggio di 6-1. Il manager Doriano Bindi e il suo staff hanno concesso ampio spazio a tutti i giocatori a roster, col vincente che alla fine è risultato Gabriele Quattrini (perdente Sireus). Sono 8 le valide dei titani contro le 7 dei maremmani. Menzione doverosa per il 2/4 di Lorenzo Di Raffaele e il 2/4 con due punti battuti a casa di Dimitri Kourtis.



LA PARTITA. Luca Di Raffaele comincia la partita sul monte e nei suoi due inning concede due valide interne (una al 1° a Leonora, una al 2° a Diaz), ma senza che Grosseto arrivi in posizione punto. Nella parte bassa del 2° San Marino va a tabellone e contestualmente mette una grossa ipoteca sulla Finale. È un big inning da cinque punti quello che producono i Campioni d’Italia. Pieternella e Lorenzo Di Raffaele cominciano con due valide, Quattrini è il primo out (al piatto) e Peluso batte il singolo dell’1-0. Per Luca Di Raffaele c’è la base ball e, con le basi piene, l’occasione per Luca Pulzetti è ghiotta: valida a destra che manda a casa due punti e vantaggio di 3-0. Non è finita, col 4-0 che entra su palla mancata nel turno di Di Fabio e il 5-0 che è spinto da Dimitri Kourtis col singolo sulla terza.



Il vantaggio è custodito con cura da lanciatori e difesa, tanto che al 3° e al 4° due doppi giochi vanificano immediatamente gli arrivi in base del Big Mat. Al 6° Grosseto segna e il merito va a Piccini, che apre l’inning con un singolo, e a Scull che lo porta a casa con un’altra valida (1-5). Nella parte bassa del 7° sono i due doppi di Luca Di Raffaele e Kourtis a fissare il punteggio sul 6-1, con la parte conclusiva di gara che non cambierà l’ordine delle cose.



La Finale si giocherà domani alle 15, sempre al “Gianni Falchi” di Bologna, contro la vincente di Parmaclima-Unipolsai. Sul monte di lancio per San Marino ci sarà Dimitri Kourtis.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – BIG MAT GROSSETO 6-1



GROSSETO: Piccini 1b (1/4), Pasquini Sweed ed (0/5), Leonora ec (2/4), Scull es (2/4), Diaz 3b (1/4), Ma. Pancellini (Milli 0/2) r (0/1), Cappuccini dh (0/3), Piccinelli (Mi. Pancellini 0/1) 2b (1/2), Tiberi (Childers 0/1) ss (0/2).



SAN MARINO: Pulzetti ss/l/3b/ss (1/4), Di Fabio 3b/ss/l (0/4), Kourtis es/1b/1s/ec/1b (2/4), Celli (Bondi 0/1) ec (0/3), Pieternella r (1/4), Lo. Di Raffaele 2b/3b/l/3b (2/4), Quattrini (Muccini es 0/1) 1b/l/1b (0/3), Peluso (Raffaelli 2b) ed/l (1/3), Lu. Di Raffaele l/es/ed/es/ec (1/2).



GROSSETO: 000 001 000 = 1 bv 7 e 1

SAN MARINO: 050 000 10X = 6 bv 8 e 2



LANCIATORI: Sireus (L) rl 3, bvc 6, bb 1, so 5, pgl 4; Artitzu (r) rl 4, bvc 2, bb 0, so 7, pgl 1; Doba (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Lu. Di Raffaele (i) rl 2, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0; Quattrini (W) rl 2, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0; Peluso (r) rl 2, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 1; Pulzetti (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Lo. Di Raffaele (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Di Fabio (f) rl 1, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0.



NOTE: doppi di Kourtis e Luca Di Raffaele.