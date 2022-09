Ironman a Cervia, dopo la mareggiata si gareggia

Sport

Cervia

| 20:24 - 17 Settembre 2022

Giulio Molinari al traguardo dell'edizione 2019.



Il Comune di Cervia comunica ufficialmente che domani (domenica 18 settembre) è confermato Ironman Italy Emilia-Romagna, che sarà disputato insieme all’Ironman 70.3 (mezzo ironman) e 51.50 (distanza olimpica no draff).



La gara Ironman era prevista per oggi (sabato 17 settembre), nelle 24 ore successive le gare sulle distanze mezzo Ironman (70.3) e 51.50 (distanza olimpica). Il maltempo ha spinto gli organizzatori a fissare tutte le gare per la giornata di domenica.



Oggi pomeriggio (sabato 17 settembre), con il miglioramento delle condizioni meteo, tutte le squadre di emergenza si sono attivate per riportare il prima possibile la situazione alla normalità, lavorando ininterrottamente per garantire lo svolgimento di Ironman e la percorribilità delle strade anche nelle zone non interessate dalla manifestazione.