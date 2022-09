Calcio D, la Sammaurese agguanta il pari a Bagnolo (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:14 - 17 Settembre 2022

Merlonghi festeggia il gol: la dedica per la figlia Bea (foto Sammaurese).

Inizia la settimana del doppio impegno con un pari la Sammaurese. La squadra di Martini divide la posta al Fratelli Campari con la Bagnolese al termine di un match molto maschio.

La Bagnolese passa dopo 9′. Calcio di punizione, Piretro esce, ma non trattiene la sfera e Tzvetkov ne approfitta. Subito il gol, la Sammaurese prende campo e pianta le tende nell’area reggiana conquistando ben sdtte corner, ma non trovando però il pari.

Il neo entrato Romano propizia il rigore al 50′ per un fallo di mano. L’emozione non tradisce Merlonghi. Rigore trasformato, ma soprattutto dedica alla piccola Bea, la figlia del nostro attaccante nata venerdì.

La contesa diventa molto animata ed intensa, con tanti ammoniti. A 10′ dalla fine mister Martini getta nella mischia capitan Bonandi per provare a risolvere la gara. Nononostante i continui attacchi giallorossi la gara termina 1-1. Mercoledì al Macrelli arriva la Correggese.



Il tabellino

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Mhadhbi, Bonacini(39' st. Bruno), Bertozzini, Cocconi, Parrancino, Saccani, Tzvetkov, Ferrara Salvatore (29' st. Pio Ferrara, Calabretti (31' st. Marani). A disp: Giaroli, Uni, Vezzani, Riccelli, Marani, Dangelo, Mercadante. All Gallicchio

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Scarponi, Maggioli (17' st. Bolognesi), Casadio, Haruna (1' st. Romano, 42' st. Cremonini), Maltoni(34' st. Bonandi), Merlonghi, Barbatosta (42' st. Misuraca). A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Fusco, Bonafede. All Martini.

Arbitro: Leone di Avezzano (Rossetto di Schio-Macchia di Moliterno)

Reti: 9′ Tzvetkov, 50′ Merlonghi