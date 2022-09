Calcio Promozione, il Gabicce Gradara va a punto contro l'Osimo Stazione (1-1)

Sport

Gabicce Mare

| 20:08 - 17 Settembre 2022

L'attaccante Donati.

Buon pareggio per il Gabicce Gradara sul difficile campo dell'Osimo Stazione (1-1) alla luce delle assenze nella squadra di mister Vergoni: Casoli, Lepri, Giunchetti (Varrella è entrato a gioco lungo). Meglio il primo tempo condizionato dalla pioggia e dalle folate di vento. La squadra ospire si fa pericolosa al 25' con il giovane Morini che impegna Bottaluscio e al 37' passa in vantaggio con una rete di Donati che da posizione defilata indovina il diagonale giusto: 1-0. La reazione dei biancoverdi con Nanapere al 42' (tiro murato) e Masi (fuori di poco) non produce nulla.



Ma nella ripresa al primo affondo l'Osimo Stazione trova la parità. Cross di Brugiapaglia da sinistra e deviazione vincente di Nanapere nel cuore dell'area. La squadra di casa si carica e tiene il pallino del gioco costringendo sulla difensiva il Gabicce Gradara che non riesce però a trovare la ripartenza giusta per colpire l'Osimo Stazione. I padroni di casa attaccano a testa bassa ma non riescono a trovare la via della rete perchè la difesa avversaria fa buona guardia e col passare dei minuti la stanchezza fa perdere lucidità.

Mercoledì ritorno di Coppa Italia sul campo del Valfoglia (15.30), domenica al Magi sfida contro la matricola Sant'Orso a punteggio pieno.





IL TECNICO L'allenatore Fabrizio Vergoni commenta così la gara: “Rispetto all'ultima partita ho visto un passo in avanti sul piano della personalità, mi è piaciuta la compattezza della squadra. Positivo è stato l'approccio e l'atteggiamento da parte di tutti, mentre la nota stonata è la rete subita, ancora a difesa schierata. Il primo tempo è stato discreto, nella ripresa siamo stati poco incisivi commettendo errori che hanno compromesso le ripartenze. Come attenuante c'è da dire che ci mancavano tre pedine, i giocatori più esperti, e Varrella ha giocato solo 15' minuti. Detto questo, dobbiamo crescere nella qualità del gioco e con il ritorno di tutti o quasi gli effettivi sono certo che faremo un passo in avanti”.



Il tabellino

OSIMO STAZIONE - GABICCE GRADARA 1-1



OSIMO STAZIONE: Bottaluscio ; Candolfi, Brugiapaglia, Rinaldi, Sampaolesi; Testoni (75' Polenta), Gyabaa Douglas, Masi, Nanapere; Nuhu (85 Gelli) , Mazzocchini (78' Pandolfi). All. Fenucci.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Santarini, Di Addario (65' Cherubini), Grandicelli (85' Innocentini), Semprini N. (65' Varrella), Tombari, Pierri (90' Ulloa Brito) , Mani, Donati, Radoi (75' Magi), Morini. All. Vergoni



ARBITRO: Tasso di Macerata.



RETI: 37' Donati, 46' Nanapere.