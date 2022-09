Giardini d'Autore, organizzatori: 'Non abbiamo aperto, decisione presa venerdì'

Attualità

Rimini

| 18:01 - 17 Settembre 2022

Dalla pagina Facebook di Carlo Rufo Spina.



Già nella giornata di ieri (venerdì 16 settembre), a seguito della diffusione dell’allerta meteo da parte della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, lo staff organizzatore di Giardini d’Autore ha assunto la decisione di non aprire nella giornata odierna (sabato 17 settembre), riservandosi di compiere una valutazione nell’arco della giornata in base all’evolversi del quadro meteorologico.



Come previsto dal protocollo, sono state avviate le procedure previste, con lo smantellamento degli stand e degli allestimenti per la protezione e la sicurezza delle persone e degli addetti ai lavori nell’area interessata.



Tutto si è svolto con la massima celerità per assicurare le piene condizioni di sicurezza.



Al momento sono in corso le verifiche sulle condizioni dell’area interessata dall’ingressione di acqua del porto canale.



Se le condizioni lo permetteranno, domani si svolgerà, anche se in forma ridotta, l’ultima giornata di Giardini d’Autore.