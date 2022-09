Polizia, sindacato Silp-Cgil a congresso: eleggerà nuovo segretario 

Attualità

Rimini

| 15:04 - 17 Settembre 2022



"La Polizia al servizio del paese - Dignità, diritti e democrazia". E' questo lo slogan scelto dal sindacato di polizia Silp Cgil per il sesto congresso nazionale che l'organizzazione terrà a Rimini la settimana prossima, dal 19 al 21 settembre. I circa 200 delegati si ritroveranno nella cittadina romagnola, presso l'Hotel Ambasciatori, per una tre giorni di riunioni e appuntamenti che porteranno all'elezione del nuovo segretario generale e del gruppo dirigente nazionale. L'attuale segretario generale Daniele Tissone, da poco in pensione, lascia dopo 8 anni la guida del sindacato dei poliziotti democratici che fa riferimento alla Cgil. Tra gli altri, previsto - a quanto fa sapere il sindacato - per martedì mattina l'intervento del capo della Polizia Lamberto Giannini.