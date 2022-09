Santarcangelo, tanti alberi caduti per il forte vento

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 17 Settembre 2022

Albero caduto in via Costa.



Il maltempo che sta interessando la Romagna ha coinvolto anche Santarcangelo già dalla mattinata di oggi (sabato 17 settembre). Diversi gli interventi già effettuati dalla Polizia locale e dalla Protezione civile della Valmarecchia, che per l’occasione ha attivato il Centro operativo di via Scalone.



Gli interventi hanno riguardato per lo più alberi caduti a causa del vento, in particolare nelle vie Costa, Bornaccino e Pedrignone, per il momento senza conseguenze. Non si registrano danni a persone. La Protezione civile invita a prestare attenzione alle forti raffiche di vento, che tenderanno a intensificarsi nel corso del pomeriggio.