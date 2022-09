Riccione, albero crolla sopra un'auto in via Savona. Protezione civile in azione

Attualità

Riccione

| 13:57 - 17 Settembre 2022



Il violento nubifragio di questa mattina (sabato 17 settembre) ha colpito anche Riccione. La Polizia Locale insieme alla Protezione Civile è al lavoro dalle prime ore rispondendo alle numerose chiamate arrivate. "Al momento la situazione è sotto controllo. Diversi gli alberi caduti ma situazione non preoccupante. Nessun danno a persone, nessuna particolare criticità sulla viabilità. Ci siamo subito attivati per monitorare l'alta marea al Porto, che al momento è la situazione che desta più preoccupazione. In generale proseguirà il monitoraggio e siamo pronti ad intervenire dove necessario, attività che proseguiremo nelle prossime ore", afferma l'assessore all'ambiente Christian Andruccioli.



Le squadre dei volontari della Protezione Civile gruppo Arcion sono attivi dalle prime ore di pioggia. Sono intervenuti su alcune situazioni per far defluire l'acqua dove poteva creare pericolosità alla circolazione.

Si segnala un albero caduto su un'auto in via Savona ma nessun danno alle persone.