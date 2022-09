Burrasca e vento 'spazzano' via la spiaggia, stabilimenti balneari allagati

Attualità

Rimini

| 13:38 - 17 Settembre 2022

Il Bagno 26 di Rimini allagato.



Sono ingenti i danni causati negli stabilimenti balneari dalla forte ondata di maltempo che ha colpito questa mattina (sabato 17 settembre) il territorio riminese. Aria di estrazione artica ha portato un forte calo termico, mareggiate, raffiche di vento fino a 119 km/h (dato di Viserba) e tanta pioggia. L'alta marea ha provocato l'allegamento delle cabine, il vento ha fatto cadere le torrette dei bagnini.



"Sono abituato alle mareggiate, ma questa è stata veramente grossa. In 35 anni che son qui forse non ho mai visto una mareggiata così", commenta Gabriele Pagliarani, socio del Bagno 26 di Rimini. Le cabine dello stabilimento sono state invase dall'acqua, "circa 50 cm", le strutture hanno subito danni e la corrente è saltata: i frigoriferi in cui è conservato il cibo sono inutilizzabili. "Danni grossi - evidenzia il Bagnino d'Italia - ma io e i miei soci ci rimbocchiamo le maniche. Non molliamo". La burrasca di fine estate non ferma le attività al bagno 26: "Noi andremo avanti fino a ottobre, sperando di ritrovare il sole al più presto".