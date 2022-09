San Marino, si apre Sport in Fiera: ma si sposta tutto a domenica per il maltempo

Sport

Repubblica San Marino

| 13:01 - 17 Settembre 2022

Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini.



Si è ufficialmente aperta questa mattina (sabato 17 settembre) la 24a edizione di SportInFiera, la rassegna sportiva multidisciplinare con le 34 Federazioni della Repubblica di San Marino. La cerimonia inaugurale si è tenuta all'interno del Multieventi Sport Domus, alla presenza delle classi prime delle Scuole Medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle.

Hanno presenziato il presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi, accompagnato dai membri del Comitato Esecutivo, che ha dato il benvenuto ai giovani, con il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini. Tratto in comune dei discorsi istituzionali è stato la rilevanza dello sport nella vita di tutti i giorni e l'importanza di praticarlo sin da piccoli.

I ragazzi delle Scuole Medie si sono goduti l'esibizione delle sincronette sammarinesi Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, particolarmente applaudite.

Grazie al grande sforzo organizzativo del CONS, che ha permesso un cambio di logistica sfruttando al massimo lo spazio all'interno del Multieventi, gli studenti si sono messi all'opera nel gioco di destrezza e in un'attività riservata alla psicologia dello sport, volta a incrementare la collaborazione all'interno delle classi. Non solo: i ragazzi hanno avuto a disposizione uno spazio dedicato per poter interagire con i medagliati dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 Anna Maria Ciucci, Stella Paoletti, Enrico Dall'Olmo, Jacopo Frisoni e Gian Marco Berti.

A causa del maltempo, si è deciso di sospendere la manifestazione al pubblico per il pomeriggio di sabato. Ciononostante, sarà possibile usufruire della piscina gratuitamente fino alle ore 18. Gli organizzatori sono impegnati per garantire le attività domani (domenica 18 settembre). In programma la presenza dei fratelli medagliati Myles e Malike Amine Mularoni.