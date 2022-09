La burrasca colpisce Rimini: cadono alberi sulle strade, allagati i 'Giardini d'autore'

Attualità

Rimini

12:37 - 17 Settembre 2022

Alberti caduti sulla via Santa Cristina (foto 1 e 2) e a Villaggio Primo Maggio (foto 3).



Raffiche di vento che hanno toccato i 119 km/h a Viserba e precipitazioni abbondanti: la perturbazione attesa per oggi (sabato 17 settembre) è arrivata, come da previsioni, portando il territorio riminese in primo autunno.



Notevole il calo termico: in costa le temperature sono comprese tra i 13° e i 15°, nell'entroterra si scende sugli 11°, fino ai 9° di Pennabilli.



Si sono registrate diverse criticità. La piazza sull'acqua del Ponte di Tiberio di Rimini si è allagata, danneggiando gli allestimenti dell'evento "Giardini d'autore". In merito, critico Carlo Rufo Spina di Fratelli d'Italia, che accusa l'amministrazione comunale: "Dato che questi 4 metri di onda erano ampiamente previsti - scrive Rufo Spina su Facebook - perché il sindaco non ha emanato una ordinanza per chiudere al pubblico il Parco Marecchia?". Aggiungendo: "E perché non hanno ordinato agli espositori di mettere in salvo sull’argine i propri ulivi, alcuni anche secolari, e i vari allestimenti che ora sono irrimediabilmente perduti?"



Numerosi gli alberi e i rami caduti sulle strade, con disagi alla viabilità, ad esempio sulla via Santa Cristina, in direzione del carcere i Casetti. Giornata di super lavoro, quindi, per i Vigili del Fuoco, chiamati già a una sessantina di interventi. Tra essi, quello di rimozione di un'insegna pericolante di un albergo.



A Riccione, come a Rimini, diversi alberi caduti, ma non si segnalano danni alle persone, né criticità particolari per ciò che riguarda la viabilità.



"La situazione sarà in attenuazione dal primo pomeriggio, con un calo graduale del vento e delle piogge. Domani (domenica 18 settembre) il tempo sarà stabile. Tutto in linea con le allerte emesse e le previsioni, in termini di tempistiche e di intensità delle precipitazioni", evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.