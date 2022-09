Cronaca

Rimini

| 11:50 - 17 Settembre 2022

L'auto incidentata.

Incidente stradale venerdì sera (16 settembre) a Rimini sulla SS16, all'interno dello svincolo per la Marecchiese. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, che è intervenuta per i rilievi e la viabilità, la conducente di una vettura, ha perso il controllo ed è finita contro la rete di recinzione. Ferita una ragazza. Si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi. Lo svincolo è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.