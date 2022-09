Video: maltempo, torretta di salvataggio sradicata dalla burrasca

Cronaca

| 11:40 - 17 Settembre 2022

Precipitazioni intense nella mattinata di oggi (sabato 17 agosto) su tutta la costa riminese. Venti forti con picchi fino a 120 km/h, dato registrato a Bellaria Igea Marina, ma situazione al momento sotto controllo. Una grossa mareggiata ha colpito le spiagge: in rete si possono già trovare video amatoriali di alcuni utenti che hanno ripreso lo sciabordio delle onde. La Torretta di salvataggio n.44 di Rimini, come si può vedere nel video caricato da un cittadino, è stata letteralmente sdradicata dalla burrasca. Già ieri la Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva diramato per quanto riguarda la costa riminese una allerta ‘Arancione’ per vento e allerte ‘Gialla’ per criticità temporali, criticità idrogeologica, criticità dello stato del mare e criticità costiera.