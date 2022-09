Calcio Eccellenza: Pietracuta sfida il San Marino, per molti rossoblu 'sfida in famiglia'

Sport

Pietracuta di San Leo

| 12:17 - 17 Settembre 2022

Fabio Ramon Tomassini.



Il Pietracuta cerca il primo sorriso casalingo nel campionato di Eccellenza, dopo la sconfitta con il Castenaso (squadra costruita per primeggiare), con qualche polemica arbitrale. In trasferta i ragazzi di Fregnani hanno invece conquistato quattro punti su sei a disposizione e ora c'è la voglia di regalare la prima gioia ai tanti tifosi e appassionati, pronti domani (domenica 18 settembre alle 15.30) a "invadere" il Bindi per sostenere i propri beniamini nella sfida contro l'ambizioso Victor San Marino, tre vittorie su tre in stagione e ancora la porta inviolata. Per molti giocatori del Pietracuta sarà un derby, o meglio, una sfida in famiglia. Nella rosa rossoblu sono punti fermi il portiere Amici, Tosi, Contadini, Zannoni e Tomassini, tutti cittadini sammarinesi nel giro delle nazionali del Titano. Tomassini cercherà domani il primo gol stagionale, mentre Amici, portiere classe 2004, è l'ultimo arrivato della "truppa" sammarinese: "É un ragazzo d'oro, tecnicamente ha grandi qualità e potenzialità, deve ovviamente fare tanta esperienza, migliorare la personalità. Calcisticamente è fortissimo e ha la mentalità giusta", commenta il ds Sandro Conti. Poi ci sono Giannini di Pennabilli, in rossoblu dopo l'esperienza formativa nella San Marino Academy, e un fresco ex, il 2004 Tommaso Argenziano, che lo scorso anno ha indossato la maglia del Victor.



"Giochiamo contro una grande squadra e una società amica, per noi è una prova importante. Ci attendiamo tanto pubblico allo stadio e vogliamo fare bene: ci giocheremo le nostre carte", spiega il ds Conti.