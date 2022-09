Musica, cultura e società: il programma della rassegna "Parole per la musica"

Eventi

Rimini

17 Settembre 2022

Fabio Sartorelli.

Torna da domenica 18 settembre Parole per la musica, la rassegna di incontri in compagnia di storici, divulgatori, artisti, divenuta parte integrante del programma della Sagra Musicale Malatestiana. Un ciclo di dieci appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico all'ascolto delle proposte presenti nel cartellone musicale e che offre sguardi inediti e occasioni di approfondimento sulla storia della musica, su suoi grandi protagonisti e sul loro impatto culturale e sociale.

Particolare il tema dell'appuntamento d'esordio di domenica 18 settembre (ore 17, Teatro Galli), quando lo storico della musica Fabio Sartorelli affronterà il tema del rapporto tra due mondi apparentemente distanti come l'opera lirica e la pubblicità, un connubio che invece ha radici lontane. Titolo dell'incontro "Quando Puccini faceva la pubblicità alla penna Parker", con le parole di Sartorelli che saranno accompagnate da videoproiezioni e da assaggi di musica al pianoforte.

Il cartellone di Parole per la musica propone poi tre appuntamenti di approfondimento dedicati a "Don Giovanni" di Mozart, il secondo titolo operistico in programma al Teatro Galli nella stagione 2022 (11 e il 13 novembre): il 13 ottobre Giulia Vannoni parlerà del "Don Giovanni fra mito e tradizione interpretativa", il 6 novembre tornerà Fabio Sartorelli insieme ai giovani talenti del Conservatorio "Verdi" di Milano per una lettura dell'opera, infine il 27 novembre toccherà a Umberto Curi approfondire le "origini del mito di Don Giovanni".

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Il calendario di Parole per la musica:

18 settembre (ore 17)

FABIO SARTORELLI

Quando Puccini faceva la pubblicità alla penna Parker.

Opera e pubblicità: un connubio di ieri e di oggi

25 settembre (ore 17)

ALBERTO BATISTI

I nuovi mondi di Jean Philippe Rameau

13 ottobre

GIULIA VANNONI

Don Giovanni fra mito e tradizione interpretativa

16 ottobre (ore 17)

ALBERTO BATISTI

Il cammino della gioia. Schindler, Beethoven e la Nona Sinfonia

23 ottobre (ore 17)

PAOLO MARZOCCHI

Lo strano caso del canone inverso

Con la partecipazione dei giovani talenti del Centro di Educazione Musicale per l'infanzia di Rimini

4 novembre (ore 21)

PAOLO MARZOCCHI

Le voci dell'Europa. Le canzoni e le danze popolari nello sguardo dei compositori

6 novembre (ore 17)

FABIO SARTORELLI

All'aria mi par bella. Lettura di Don Giovanni di Mozart

Con la partecipazione dei giovani talenti del Conservatorio "G.Verdi" di Milano e videoproiezioni.

27 novembre (ore 17)

UMBERTO CURI

Un uomo senza nome. Alle origini del mito di Don Giovanni

11 dicembre (ore 17)

FABIO SARTORELLI

I luccicanti boschi natalizi di Schiaccianoci

Lettura del balletto Lo Schiaccianoci di Cajkovskij

16 dicembre (ore 21)

ALBERTO BATISTI

I sepolcri senza pace di Verdi. La Messa da Requiem.