Motociclismo, CIV: al Mudello Delbianco in pole provvosoria

21:30 - 16 Settembre 2022

Alessandro Delbianco.



Venerdì di qualifiche al Mugello per il Round Pata del CIV. Testa a testa in Sbk tra Alessandro Delbianco e Michele Pirro. A realizzare il miglior crono nella Q1 di venerdì è stato il pilota Aprilia Nuova M2 Racing, che ha fermato le lancette sull'1'50.754, con il campione in carica a soli 10 centesimi dal rivale. Terzo tempo per l'alfiere Yamaha Keope Motor Team con 1'51.103. Da segnalare come il Barni Spark Racing Team, grazie anche alla doppietta di Pirro a Misano, ha festeggiato le 100 vittorie nel CIV tra Superbike e Superstock. Traguardo celebrato proprio al Mugello con una maglia speciale. Di seguito le 100 vittorie di "Barni" nel Campionato Italiano Velocità: Classe Superbike: Michele Pirro 58, Matteo Baiocco 7, Luca Conforti 5, Alex Polita 4, Eddi La Marra 6, Ivan Goi 5, Matteo Ferrari 2, Stefano Cruciani 1, Tati Mercado 1. Classe Superstock 1000: Danilo Petrucci 5, Ivan Goi 3, Domenico Colucci 2, Riccardo Della Ceca 1.



In Moto3 il poleman provvisorio è stato Vicente Perez Selfa. Il pilota We Race-SM POS Corse BeOn ha firmato il tempo di 1'58.586. Dietro di lui, distaccato di quasi un secondo, ha chiuso il pilota Pata Talento Azzurro FMI Guido Pini (BucciMoto Factory), recentemente selezionato per la Red Bull Rookies Cup 2023 e impegnato al Mugello come pilota fuori classifica. Terzo tempo per Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo, 1'59.650), con Biangio Miceli (Gresini Racing) e Cesare Tiezzi (AC Racing Team BeOn) rispettivamente autori del quarto (1'59.899) e sesto tempo (2'01.053).



Matteo Ferrari ha ottenuto la pole provvisoria nella Ng. Il pilota Ducati Toccio Racing è stato autore del miglior crono (1'53.160). Quarto tempo per Nicholas Spinelli (Barni Spark Racing Team Ducati,1'53.537) terzo in classifica generale, con i primi due nella generale, Massimo Roccoli (Promo Driver Organization Yamaha) e Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha), più distanti, rispettivamente tredicesimo e sesto. Nella 600CIV il miglior tempo è stato realizzato da Marco Bussolotti (Axon-Seven Team Yamaha) con il crono di 1'54.145.



In Premoto3 è stato Giulio Pugliese il poleman di giornata. Il pilota AC Racing Team Brevo ha siglato il tempo di 2'05.206. Quarto crono (2'05.815) per il compagno di team e rivale in campionato: Leonardo Zanni. Entrambi piloti Pata Talenti Azzurri FMI.



Nella Ss300 è stato Matteo Vannucci a firmare il best lap (2'05.119). Il pilota AG Motorsport Italia Yamaha è reduce dalla vittoria nella gara del mondiale di categoria. Quarto tempo per il leader in campionato Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki, 2'06.134) con Emanuele Vocino (Prodina Racing Kawasaki), terzo in campionato, autore del sesto tempo, 2'06.207.