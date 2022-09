Triathlon, il forte maltempo in arrivo fa slittare l'Ironman di 24 ore

Sport

Cervia

| 20:07 - 16 Settembre 2022

Ironman a Cervia.



L'Ironman a Cervia slitta di 24 ore, a causa dell'allerta meteo diramata per domani (sabato 17 settembre), quando è atteso sulla costa romagnola l'ingresso di aria artica che porterà intense precipitazioni, un sostanzioso calo termico e forti raffiche di vento. La decisione è stata presa dagli organizzatori per salvaguardare la sicurezza di atleti e spettatori. Le gare si svolgeranno quindi nella giornata di domenica (18 settembre): domani alle 18 riunione del comitato organizzatore per il punto della situazione e per l'ok definitivo alla gara.