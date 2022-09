Ramo si spezza e travolge un'auto in corsa, panico sulla Marecchiese

Cronaca

Novafeltria

| 18:11 - 16 Settembre 2022

L'auto con il parabrezza rotto dal ramo.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 settembre, intorno alle ore 16, i vigili del fuoco di Novafeltria sono intervenuti sulla Marecchiese a Secchiano di Novafeltria, per un ramo staccatosi da un albero, a causa delle forti raffiche di vento e finito sopra un’auto in transito sfondando il parabrezza. Fortunatamente il tutto si è risolto solo con un grande spavento per la conducente che ne è uscita illesa. I pompieri arrivati sul luogo hanno tagliato tutti i rami della pianta ripristinando la sicurezza della strada.