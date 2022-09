"Le Voci dell'Anima", presentato il Festival riminese dedicato a Danza e Teatro

Eventi

Rimini

| 18:07 - 16 Settembre 2022

'Freedom' (foto di A.Macchia).

Si apre mercoledì 21 settembre una nuova edizione del Festival Le Voci dell'Anima, che fino al 2 ottobre porterà sul palco del Teatro degli Atti di Rimini diciannove compagnie di teatro e danza. Il programma ufficiale e i relativi laboratori sono stati presentati stamattina, venerdì 16 settembre, alla conferenza stampa tenutasi presso il Laboratorio Aperto di Rimini.

Il festival, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, è nato nel 2003 dall'esperienza di Pianoterra Teatro per sopperire alla mancanza di occasioni di visibilità per le compagnie minori e festeggia oggi i suoi vent'anni, continuando a prediligere un approccio indipendente nella scelta delle proposte in calendario e creando intorno a sé una rete di relazioni di valore con i propri collaboratori, partecipanti e pubblico.

Presente alla conferenza stampa la Dirigente dei Teatri Comunali Dott.ssa Laura Fontana, che ha portato il saluto dell'Assessorato alla Cultura di Rimini e ha 4 l'importanza di questo evento, capace di garantire ogni anno ad artisti e compagnie uno spazio reale in cui proporre i risultati delle proprie sperimentazioni e produzioni.

La Dott.ssa Fontana ha inoltre evidenziato i due punti di forza de Le Voci dell'Anima. Il primo è il desiderio di dare spazio ad artisti e compagnie che hanno meno opportunità di essere viste, creando nuove opportunità di dialogo con il pubblico. In particolare, si tratta di "un gioco tra la voce, quella che viene data all'artista, e lo sguardo, quello dello spettatore che può così arricchire la propria conoscenza". Il secondo è invece la capacità di aprire il teatro anche ai non addetti ai lavori, ossia a coloro che non frequentano abitualmente gli spazi teatrali, sia grazie alla varietà degli appuntamenti in programma, sia proponendo laboratori aperti a tutti.

Novità di questa edizione è il partenariato con l'Associazione Il rumore del lutto, rappresentata oggi da Loredana Scianna, che assieme alla psicologa Dott.ssa Alessandra Cova dell'Associazione Perseo terrà un laboratorio gratuito e aperto a tutti intitolato Il rumore del silenzio, che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre (info e prenotazioni: teatrodellacentena@pianoterra.org).