Calcio D, United Riccione in cerca di riscatto: in trasferta contro il Fanfulla

| 17:54 - 16 Settembre 2022

Filippo Bellini.

La prima sfida casalinga in Serie D dello United Riccione si è chiusa con l’amara sconfitta contro la Giana Erminio maturata nel finale dopo una rocambolesca rimonta dei lombardi. Proprio dalla Lombardia passa l’occasione del riscatto.

Domenica alle 15 alla Dossenina di Lodi la sfida contro il Fanfulla, terza giornata del Campionato di Serie D che al momento vede la formazione di Mattia Gori a quota 1. L’intero gruppo partirà per Lodi nel pomeriggio di sabato, tutti a disposizione con il tecnico biancazzurro che deciderà convocati e formazione solamente nelle ore precedenti la sfida.

Farà parte del gruppo anche Filippo Bellini, ultimo arrivato nella rosa dello United Riccione. Il centrocampista centrale scuola Empoli che viene da un passato recente nelle fila di Vis Pesaro, Modena, Fermana, Carpi e Vibonese.



Nel frattempo è ufficiale la data della sfida contro il Lentigione inizialmente programmata per il 25 settembre, poi spostata al 28 a causa della concomitanza con le elezioni e ora anticipata alle 15 di martedì 27 settembre a Sorbolo.

Prosegue la campagna abbonamenti per le partite casalinghe dello United Riccione che insieme ad uno sconto particolarmente sostanzioso per chi lo sottoscrive offre anche un omaggio dello sponsor PowerX.