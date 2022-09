Come comunicare e promuoversi oggi per vendere

Attualità

Nazionale

| 17:43 - 16 Settembre 2022

Fermo restando che le strategie di marketing consolidate rimangono sempre valide per promuovere la propria attività, oggi non è tuttavia possibile ignorare le nuove tendenze che offrono un valido contributo alla diffusione del brand.

Vediamo, allora, quali sono tre importanti cardini su cui si basa la comunicazione di oggi.



Far crescere la notorietà del brand

In passato, una tecnica prediletta dalle aziende era quello dell'outbound, ovvero raggiungere più persone possibili a cui proporre prodotti e servizi.

Oggi, invece, la strategia che va per la maggiore è quella dell'inbound, cioè il proporre i "contenuti giusti agli utenti giusti" sulla base dei loro gusti e preferenze.

Inoltre, spesso ormai è proprio l'utente che cerca il brand online: disporre di un sito ben curato e di contenuti accattivanti può fare la differenza nell'attrarre potenziali clienti in target e convertirli.

E' una strategia che punta a rivolgersi a un pubblico interessato al prodotto e/o servizio offerto e, nel contempo, ad accrescere la notorietà dell'azienda in modo che si distingua rispetto ai competitor: in questo modo, gli utenti se ne ricorderanno e, al momento di acquistare, sapranno a chi rivolgersi.



Un'azienda può comunque affiancare la comunicazione online a quella offline: un classico esempio è quello di offrire, in occasione di festività, eventi e fiere, un gradito e utile omaggio ai clienti esistenti e a quelli potenziali.

Si può scegliere, ad esempio, di regalare i calendari olandesi personalizzati con logo e stampa a colori, economici gadget aziendali per le festività di fine anno che non saranno dimenticati nel cassetto ma faranno bella mostra di sé ricordando, ogni giorno, il brand.



L'importanza del video

Nella comunicazione promozionale non può poi mancare il formato video, con mini spot da diffondere via social per far conoscere agli utenti in particolare la filosofia e i valori che caratterizzano il brand.

Commentando e condividendo i video, gli utenti concorrono a far conoscere l'azienda e l'attività.



Gli influencer sui social

L'avvento dei social ha contribuito a far emergere la figura dei social influencer, persone che riescono a costruirsi un seguito e una forte popolarità che gli consente di dare indicazioni e consigli sui prodotti e servizi da provare.

La conoscenza del prodotto fa sì che l'influencer sia credibile nel ruolo di "testimonial" e che i suoi seguaci siano portati a fidarsi e provare a loro volta quanto sponsorizzato.