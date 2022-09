Mangiano a sbafo al Kebab e minacciano il titolare: scelgono il silenzio davanti al giudice

Cronaca

Rimini

| 16:08 - 16 Settembre 2022

Tribunale di Rimini (foto di repertorio).



Questa mattina (venerdì 16 settembre) si è tenuto l'interrogatorio di garanzia del 39enne originario della Puglia, residente a Rimini, e del padre 73enne, entrambi accusati di estorsione e violenza privata. Gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: il 39enne è attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere, il padre è a piede libero, sottoposto a divieto di avvicinamento alle persone offese.



I due, secondo quanto ricostruito dalla Polizia nelle indagini, avevano preso di mira un kebab e un bar della zona mare di Rimini, pretendendo di consumare pasti e colazioni senza pagare. I conti non pagati ammonterebbero rispettivamente a 90 e 30 euro. Proprio il titolare del kebab ha attivato le indagini della polizia, denunciando i fatti ed evidenziando il fatto che gli indagati, difesi dall'avvocato Mirco Renzi, millantassero l'appartenza a un gruppo di criminalità organizzata.