Bufera in arrivo, allerta meteo per forti venti nel riminese

| 14:22 - 16 Settembre 2022

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo per la giornata di domani (sabato 17 settembre) in cui si prevede una allerta ‘Arancione’ per vento e allerte ‘Gialla’ per criticità temporali, criticità idrogeologica, criticità dello stato del mare e criticità costiera.

Per la giornata di sabato 17 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Si possono verificare fenomeni localizzati di innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. Sono previsti venti di burrasca forte sul settore costiero e appennino orientale e il mare sarà agitato.

Per la giornata di oggi, venerdì 16 settembre, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sul Ferrarese e pianure a ridosso del Po.

La struttura comunale della protezione civile ha già attivato la fase d’attenzione per seguire l’andamento delle condizioni meteo. Si raccomanda, per la giornata di domani, di assicurarsi di non lasciare finestre aperte, tende aperte, e di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento.