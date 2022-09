Noleggiare un'auto per tanto tempo conviene?

Attualità

Nazionale

| 08:00 - 26 Settembre 2022

Archivio.

Vale la pena noleggiare un’auto a lungo termine? Il risparmio è reale? Queste sono domande che, con il maggiore successo che questa offerta ha in questi ultimi anni, interessano sempre più persone.

Per comprendere meglio se noleggiare un mezzo possa essere di proprio interesse, è bene, prima di tutto, informarsi sulle condizioni e le caratteristiche dei vari piani di noleggio, presso le società che forniscono questo servizio, anche online, come il sito Gocar.

Per ora, cercheremo di comprendere meglio in cosa possa convenire il noleggio a lungo termine di un mezzo.





Noleggiare un’auto per lunghi periodi conviene?



Quanto spendi con il noleggio?



I costi sono detraibili o deducibili e non solo



Un vantaggio di lungo periodo



Come prendere una decisione?

Con estrema sincerità possiamo dire che sarebbe fuorviante rispondere in modo secco “sì” o “no”. La verità è che per alcuni soggetti questa formula può essere estremamente conveniente mentre, per altri, potrebbe risultare una soluzione tra le tante disponibili sul mercato che non coincidono con le proprie necessità.Per un’azienda o per un libero professionista questa formula potrebbe, in effetti, essere particolarmente preferibile. Grazie ai vantaggi della formula del noleggio, infatti, l’amministrazione siderivanti dalla gestione di un parco auto a un. Infatti con il noleggio a lungo termine l’utilizzatore deve preoccuparsi solamente dinel quale è incluso il servizio base, il bollo, la revisione, l’RC auto e tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.Con il noleggio a lungo termine è possibile ottenere un’che resta di proprietà della società. In tre anni e con un canone di 300 euro, quindi, vai a spendere poco più di 10 mila euro puliti e, in alcune circostanze e in maniera più o meno estesa, detraibili. Ovviamente ci sono canoni di prezzo inferiore, così come ce ne sono altri più costosi per cui, per poter capire se conviene noleggiare un’auto, bisogna prima di tutto capire le proprie esigenze e poi fare le proprie valutazioni dinanzi ad uno o più preventivi.Per calcolare i vantaggi del noleggio a lungo termine bisogna considerare che i costi sonoa seconda del soggetto fiscale, il che si traduce in un risparmio sul lungo periodo piuttosto marcato per molti. Di recente alcuni benefici fiscali riguardano anche i privati, soprattutto se decidono di noleggiareperché queste impattano in maniera ridotta sia sui costi di alimentazione che su quelli burocratici. In molte città del nostro Paese, per esempio, le auto ecologiche hanno la possibilità dida sostenere e godono del beneficio dei parcheggi gratuiti.L’auto a noleggio offre ulteriori vantaggi sul lungo periodo, in termini di convenienza. Difatti ti permette di guidaree, quindi, di non doversi fare carico dei costi fisiologici di obsolescenza a cui tutte le vetture sono soggette nel tempo.Questo significa che hai ilanche se i costi dell’auto potrebbero variare, come ad esempio quelli di revisione che, generalmente, sono soggetti a incrementi annui. Un simile vantaggio ti permette di avere sempree, quindi, di amministrare al meglio le tue finanze.A conti fatti e con tutte le valutazioni finora considerate, possiamo dire che il noleggio a lungo termine sia sicuramente un’opzione che presenta notevoli vantaggi, soprattutto per chi non dispone di grandi liquidità per investimenti più costosi, per chi percorre numerosi km ogni anno e per gli automobilisti che non hanno troppo tempo da dedicare alla cura e alla manutenzione della propria auto. In conclusione, quindi, per valutarevale la pena contattare una società specializzata, chiedere dei preventivi e, calcolatrice alla mano, valutare la migliore opzione di mobilità in base alle proprie esigenze.