San Leo, Rebecca De Gregorio in lizza per un posto a Miss Italia

Attualità

San Leo

| 13:20 - 16 Settembre 2022

Rebecca De Gregorio, Miss Colli Emiliano Romagnoli 2022 (foto di Luigi Vetrucci).



Da oggi (venerdì 16 settembre) fino a domenica (18 settembre) Fano ospita le pre-finali nazionali del concorso Miss Italia. In gara c'è anche Rebecca De Gregorio, classe 2002, originaria di San Leo. La miss, studentessa di Scienze Motorie all'Università di Bologna, è stata ammessa alle selezioni regionali, vincendo a Bore (provincia di Parma), lo scorso 16 agosto, la fascia di "Miss Colli Emiliano Romagnoli", un titolo che le ha permesso di concorrere per un posto alla fase finale di Miss Italia. Oggi (venerdì 16 settembre) alle 20.30 le miss sfilerano in corteo per Fano, mentre domenica (18 settembre) alle 21 al Pincio di Fano verranno proclamate le vincitrici.