Expert Advisor automatici: cos'è Alfa Advisor e come funziona?

| 12:45 - 16 Settembre 2022

Trading Millimetrico.

Un software di trading automatico è un sistema informatico che esegue autonomamente le operazioni, in base a regole pre-programmate dagli utilizzatori. È un programma che, in estrema sintesi, aiuta a fare trading senza alcun intervento umano, agendo su mercati come ad esempio il forex.



Come funziona l'expert advisor di Trading Millimetrico?

Quali sono le principali qualità di Alfa Advisor?

Fra i programmi automatici in assoluto più diffusi e professionali troviamo il software Alfa Advisor di Trading Millimetrico. Si tratta di un insieme di algoritmi che monitorano costantemente il mercato, per trovare i migliori punti di entrata e di uscita per le operazioni, seguendo regole prestabilite.Basato sull'intelligenza artificiale, il programma in questione riesce a prendere delle decisioni in tempo reale minimizzando i rischi tipici delle operazioni umane. Merita dunque di essere approfondito, per capire esattamente come agisce e quali sono le sue principali qualità.Alfa Advisor, che può essere approfondito sul sito tradingmillimetrico.com, è una sorta di bot che opera al posto dell'utente, prendendo decisioni per conto proprio. Va però detto che ogni mossa sulla scacchiera viene fatta di comune accordo con le regole fissate dallo stesso utente: una fase necessaria prima di collegare l'assistente alle piattaforme di broker e per renderlo a tutti gli effetti operativo.Quando Alfa Advisor si mette in moto, tutto ciò che il trader deve fare è sedersi e aspettare che il software si occupi del resto. Il sistema posizionerà automaticamente gli stop-loss e i take-over, in base alle indicazioni dell'utente, gestendo al contempo le richieste di margine. Per chi ha poca dimestichezza con questi termini: l'expert advisor opererà sul mercato minimizzando i rischi e ottimizzando gli investimenti, agendo come un fulmine (in real time).In breve, si occuperà di tutti gli aspetti che un trader umano dovrebbe affrontare di persona durante un'operazione, ma senza alcun coinvolgimento emotivo che potrebbe portare a errori. Inoltre, essendo un sistema automatico, funzionerà di notte e di giorno, e non verrà mai richiesta la presenza dell'utente, se non per correggere in corsa le regole sulle quali si basa il bot.Il vantaggio principale dell'utilizzo di un software di trading automatico come Alfa Advisor? Può aiutare a fare trading in modo più rapido e semplice di quanto un utente sarebbe in grado di fare manualmente.Può anche aiutare a prendere decisioni migliori e più performanti, analizzando i dati di mercato per noi e muovendosi ad una velocità altrimenti impossibile. Inoltre, può ovviamente automatizzare le operazioni di trading, facendo risparmiare tempo e denaro. Come detto, utilizzando questi expert advisor si riducono notevolmente i margini di errore, specialmente se il bot riesce a muoversi seguendo regole scritte da esperti.Un discorso a parte la merita la flessibilità. Il software può essere personalizzato per adattarsi alle preferenze individuali di ciascun investitore, il che può contribuire a migliorare ulteriormente i risultati di ogni sessione di trading. Altre qualità preziose di Alfa Advisor sono la maggiore accuratezza e la possibilità di lasciarlo operare 24 ore su 24, senza che l'utente debba controllarlo o seguirlo.