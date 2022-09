Ogni ferita: nuovo libro per il poeta e drammaturgo riccionese Francesco Gabellini

Attualità

Riccione

| 11:19 - 16 Settembre 2022

Francesco Gabellini - foto Sandro Cristallini.



Alle 18 di domani (sabato 17 settembre) Villa Lodi Fé di Riccione ospiterà la presentazione in anteprima nazionale del romanzo di Francesco Gabellini, intitolato "Ogni ferita", edito da Scatole Parlanti.



Francesco Gabellini, poeta e drammaturgo riccionese, vincitore nel 2022 del prestigioso Premio Pascoli, sezione poesia edita in dialetto, ha pubblicato diverse raccolte di poesia, prevalentemente in dialetto, alcune delle quali risultate vincitrici o finaliste in concorsi letterari nazionali, pubblicate su importanti riviste letterarie culturali e inserite in varie antologie.



A Villa Lodi Fé, sabato 17 settembre, Gabellini presenta il suo primo romanzo, un’opera ambientata negli anni Sessanta, in una città del Nord Italia. I giovani protagonisti di "Ogni ferita", in dissidio con le famiglie d’origine che non sono state in grado di superare le divisioni del passato e gli orrori della guerra, si trovano a fare i conti con una difficile eredità che impedisce loro di realizzarsi liberamente dal punto di vista sociale e sentimentale.



Ad introdurre la presentazione i saluti dell’assessore alla cultura del Comune di Riccione, Sandra Villa. L’autore dialogherà con Ennio Grassi, e la presentazione sarà allietata dalle incursioni musicali del violino di Agnese Gabellini.



La presentazione del libro si terrà nel giardino di Villa Lodi Fé: in caso di maltempo verrà spostata nella sala conferenze della Biblioteca comunale.