Calcio: Rimini - Olbia, previste modifiche alla viabilità. Le news del botteghino

Sport

Rimini

| 11:09 - 16 Settembre 2022



In occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato nazionale di serie C girone B tra Rimini e Olbia, nella giornata di domenica 18 settembre, la viabilità della zona stadio subirà alcune modifiche.



Nello specifico, dalle ore 12:30 alle ore 18 di domenica 18 settembre, è disposta la chiusura al traffico veicolare della zona antistante lo Stadio Romeo Neri di Rimini, in particolare dell’area entro il perimetro ricompreso fra via Sonnino/ Mamiani e Machiavelli (che saranno comunque percorribili), via Balilla (che resterà percorribile) e via Lagomaggio (la quale sarà essa stessa interdetta al traffico nel tratto compreso tra via Mamiani e via Balilla). La zona sarà delimitata da transennature e saranno autorizzati al transito solo i residenti, oltre che, nelle vie indicate da segnaletica (intersezione Vie Pellico/Sonnino/Mamiani), i mezzi di servizio legati all’espletamento della competizione e dei disabili.



All’interdizione della circolazione si aggiunge, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18 dello stesso giorno, il divieto di sosta, con rimozione del mezzo, che riguarderà tutta l’area succitata incluso l’area parcheggio in via Sartoni antistante la piscina comunale, e Piazzale del Popolo, dove è invece autorizzata la sosta dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale.



La partita avrà inizio alle ore 14.30.



I botteghini dello stadio saranno aperti nei seguenti orari

da giovedì 14/09 a sabato 17/09 dalle 10 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Domenica 18/09 dalle 10.00 alle 14.45 orario continuato



E’ possibile acquistare i biglietti anche presso i rivenditori autorizzati come:

Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci, 69

Ufficio IAT Visit Rimini, in Piazzale Cesare Battisti – stazione

E online su sui siti www.riminifc.it – www.vivaticket.com