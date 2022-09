Uffici in via Ducale, iniziati i lavori: il comune replica a Mario Erbetta

Attualità

Rimini

| 10:32 - 16 Settembre 2022

Foto di Mario Erbetta.



A seguito dei sondaggi effettuati durante il periodo estivo nell’ambito del monitoraggio degli interventi di manutenzione degli uffici comunali, sono iniziati oggi (venerdì 16 settembre) i lavori di messa in sicurezza e rinforzo strutturale di un un'ala dello stabile di via Ducale che ospita alcuni uffici comunali. L’intervento, che sarà eseguito dai tecnici di Anthea in qualità di affidataria del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio del Comune di Rimini, avrà una durata di circa 30-40 giorni.



L'amministrazione comunale, con questa comunicazione, replica all'ultima nota di Mario Erbetta, Coordinatore Commissario di Forza Italia Rimini.