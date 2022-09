Al via la stagione della raccolta dei funghi: aperti gli sportelli micologici. Orari e sedi

Attualità

| 10:21 - 16 Settembre 2022

Con il finire dell’estate inizia il periodo di crescita dei funghi e si ripropongono i problemi legati alla raccolta ed al consumo di funghi non corretti.



"Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da Personale Esperto Micologo - spiega il dottor Silvio Cantori, che ha il Coordinamento del Processo Aziendale - Ispettorato Micologico di Ausl Romagna - può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. Sebbene siamo solo agli inizi della stagione fungina dell'anno in corso, purtroppo siamo già intervenuti alcune volte presso i Pronto Soccorso per consulenza micologica. E’ pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico. "



A partire dal 19 settembre riapriranno tutti gli sportelli micologici dell'Ausl Romagna.



SEDI, GIORNI E ORARI SPORTELLI MICOLOGICI



Rimini Via Settembrini, 2 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il Lunedì e dalle ore 09,00 alle ore 11,00 il Venerdì



Riccione Via Sicilia, 55 dalle ore 09,00 alle ore 11,00 il Giovedì



Novafeltria Piazza Bramante, 10 dalle ore 08,00 alle ore 09,00 il Lunedì e Venerdì



Montecopiolo Piazza Municipio, 13 dalle ore 09,30 alle ore 10,30 il Lunedì