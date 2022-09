Guardaroba solidale Casa Madiba, crescono gli accessi: tante persone che hanno perso il lavoro

Attualità

16 Settembre 2022

Aumentano gli accessi al guardaroba solidale di Casa Madiba, lo spazio nato nel 2015, all'interno dell'occupazione del Villino Ricci da parte degli attivisti. Se prima della pandemia le persone ad accedere ai servizi erano prevalentemente senza tetto, ora invece sono aumentate le persone in condizione di precarietà abitativa: da 413 a 471, confrontando il primo semestre del 2021 e quello del 2022, mentre le persone senza tetto sono aumentate da 324 a 355.



Nel primo semestre del 2022 sono stati 833 gli accessi totali, 90 nuovi (una media di 3 nuove persone circa a ogni apertura). In crescita il numero delle persone migranti (578), delle persone di nazionalità italiana e delle persone senza tetto (355).



"Molte persone stanno sperimentando per la prima volta la condizione di precarietà abitativa a causa della perdita del lavoro e soprattutto in estate, quando il turismo occupa residence e appartamenti diventa davvero difficile trovare un alloggio dignitoso", commentano gli attivisti, aggiungendo: "Molte donne madri si rivolgono al guardaroba per poter supportare i figli e le figlie, sia nel vestiario che nel materiale per lo studio e per lo svago".