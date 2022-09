Il Rimini Calcio torna alla ribalta, ma serve equilibrio. Testa all'Olbia

Sport

Rimini

| 09:33 - 16 Settembre 2022

Foto dalla pagina Facebook del Rimini Calcio.





di Riccardo Giannini



Diciamo subito la verità: le critiche del post Rimini-Cesena a Gaburro, da parte di molti tifosi, erano la classica presa di posizione "mani-avantista" condita da una buona dose di scaramanzia. Serviva semplicemente un "colpevole" per giustificare un risultato particolarmente sgradito.



Il Rimini nel derby non ha perso perché Gaburro ha messo Haveri e Tanasa al posto di Regini e Pasa, ma semplicemente perché ha sofferto nel primo tempo il pressing e l'intensità degli avversari, poi calati nella ripresa. Un punticino era alla portata perchè questo Cesena è ancora una squadra incostante e al momento alle prese con un grande problema: un portiere, Lewis, assolutamente insicuro. Il Rimini ha però giocato quasi un tempo in dieci e non ha piazzato il colpo, anche perché - la partita con l'Entella lo ha dimostrato - Santini e Sereni si trovano a loro agio quando ci sono gli spazi in cui colpire con le ripartenze e non gli spazi affollati in area. Lì sarà utile Vano, quando troverà la piena forma. Anche il pareggio con il San Donato Tavarnelle aveva fatto storcere il naso a qualche supporter, ma la squadra toscana in questa prima parte di stagione, al di là dei 4 punti conquistati, ha messo in evidenza due attaccanti di grandissima qualità, Galligani e Russo (rivedersi il triangolo nello stretto e il gol alla Carrarese...), un 'ottima organizzazione di gioco e giovani molto validi (Magrini impiega dai 4 ai 5 under): quel risultato va visto come un punto guadagnato e non come due punti persi. In tanti faranno fatica contro i gialloblu di Magrini: se uno tra Ubaldi e Marzierli dovesse "sbocciare", i playoff sarebbero non un sogno, ma una realtà concreta.



L'atteggiamento dei tifosi è comunque comprensibile. Al di là delle forme di scaramanzia, il Rimini è una delle poche squadre del girone a non schierare nemmeno tre under. Le altre sono Reggiana, Cesena, Entella e Siena. Tre protagoniste annunciate e una quarta forse colpevolmente sottovalutata nelle griglie di inizio stagione (faccio ammenda anche io). C'era qualche dubbio sulla difesa, invece Pietrangeli sta sorprendendo per il livello delle sue prestazioni e i due portieri fin qui sono stati molto brillanti. L'organico è ricco e di qualità. Il Rimini sa di poter recitare un ruolo importante e i tifosi, entusiasti e fiduciosi, si aspettano risultati importanti. Il punto conquistato in due partite aveva quindi preoccupato, ma sono inciampi in un girone sostanzialmente equilibrato, dove anche le squadre meno attrezzate potranno creare problemi, con formazioni molto giovani e affamate: un esempio la Fermana di Protti.



Per il Rimini è arrivato così il turno infrasettimanale ed è arrivata la prima vittoria, prestigiosissima, a spese dell'Entella. Una vittoria strameritata, ma i segnali di questa gara vanno colti tutti.

Quella di mercoledì è stata infatti una disfatta per l'Entella, che a mio modo di vedere ha avuto un atteggiamento presuntuoso. I liguri sembravano convinti di poter vincere per inerzia e il gol regalato al Rimini al 12' (grave lettura difensiva) è stata una doccia fredda dalla quale non si sono ripresi. L'allenatore dell'Entella, Volpe, ha fatto calcio a livelli importanti e ha capito tutto, parlando di approccio sbagliato alla gara. Calci d'angolo buttati alle ortiche (Favale ha spesso cercato il tiro in porta!), inserimenti con i tempi sbagliati, sponde a vuoto, rifiniture imprecise, attaccanti che hanno fatto confusione e sprecato situazioni di gioco favorevoli. Il Rimini, al contrario, si è dimostrata squadra compatta, umile, brava a difendersi e a ripartire. In D aveva dominato le partite, in C deve dimostrare (e la partita con l'Entella dà indicazioni molto positive in merito) di saper soffrire con il coltello tra i denti. Ma non possiamo sorvolare sulle difficoltà del centrocampo. Pasa e compagni hanno lavorato molto sul piano fisico, ma si è perso qualche pallone di troppo (stesso dicasi per Gabbianelli, autore di un assist formidabile sul primo gol): contro un'Entella più concentrata e affamata, sarebbero stati guai.



Gaburro, che con pacatezza accoglie critiche, sa bene che quella con l'Entella è un'iniezione di morale, è un risultato che migliora la classifica e trasmette ai giocatori forza e consapevolezza dei propri mezzi. Ma la strada verso le parti alte della classifica richiede diversi miglioramenti, una crescita non soltanto dal punto di vista fisico. Con l'Olbia dei giovani (6 o 7 under in campo su 11) e del bravissimo portiere Gelmi, il Rimini dovrà vincere e quindi affronterà la partita con una pressione diversa. Ma gli avversari non faranno le barricate, sfideranno i biancorossi con una mentalità aperta, offensiva e aggressiva. Serviranno calma e pazienza e colpire al momento giusto. Santini, rinfrancato dal gol e da un'ottima prestazione in Liguria, "affila gli scarpini" per il primo hurrà davanti al proprio pubblico.