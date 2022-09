Intonaco crollato dal soffitto degli uffici di via Ducale, Erbetta: 'Chiudere tutto lo stabile, pericolo'

Attualità

Rimini

16 Settembre 2022

Foto di Mario Erbetta.



Il Coordinatore Commissario di Forza Italia Rimini, Mario Erbetta, torna sulle condizioni dello stabile di via Ducale, all'interno del quale si trovano uffici comunali. In particolare Erbetta chiede che Ausl, Ispettorato del Lavoro e Medicina del Lavoro verifichino immediatamente "l'idonietà attuale e l'agibilità dell'intero stabile di Via Ducale", disponendo altresì la messa in sicurezza dei locali inagibili o addirittura la chiusura di tutto l'immobile. "Non possiamo permetterci vittime sul lavoro in uffici comunali per mancata manutenzione straordinaria degli immobili. Bisogna dare la certezza a questi dipendenti di poter lavorare in luoghi sicuri e di tornare a casa sani e salvi tutte le sere", evidenzia Erbetta.



A luglio il comune aveva risposto a Erbetta, sottolineando l'inizio delle verifiche e la messa in sicurezza del tetto dal quale erano caduti calcinacci. In questi giorni, evidenzia Erbetta, "si sono conclusi i sopralluoghi tecnici". In attesa della relazione finale, sono stati dichiarati inagibili e chiusi alcuni uffici del secondo piano lato mare. Erbetta chiede ulteriori verifiche e anche la chiusura di tutto lo stabile per procedere a un corposo intervento di manutenzione.