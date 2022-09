Montescudo Monte Colombo, un nuovo museo etnografico dedicato agli antichi mestieri

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 08:44 - 16 Settembre 2022



L’offerta museale di Montescudo-Monte Colombo è stata potenziata con la creazione del museo etnografico diffuso.



Domani (sabato 17 settembre) e dopodomani (domenica 18) saranno inaugurate le due succursali del museo etnografico di Valliano, dedicate agli antichi mestieri ed all’artigianato artistico del Comune. Al loro interno sono state riprodotte due antiche botteghe artigiane, in cui rivivono arte, tradizione, storia e artigianato.



In particolare presso il torrione di guardia del castello Monte Colombo sarà ricreata l'antica bottega di stampa a ruggine su tela. L’artigiano stampatore Valter Ciabochi illustrerà i segreti della tecnica di ottenimento del colore, stampa su tela, dei materiali usati e soprattutto dell’attenzione nel creare iconografie meravigliose. Sarà presente il Museo della canapa di Sant’Anatolia (Umbria) nella persona della direttrice Glenda Giampaoli. Un bel connubio tra lavorazione della canapa che diventa tela e l’immagine impressa su di essa.



Domenica 18 Settembre sarà la volta della succursale dedicata all’antica lavorazione delle terrecotte e della ceramica, presso l’antica bottega Casadei di Santa Maria del Piano. Nella lavorazione delle terrecotte entrano in gioco forze straordinarie: l’argilla, scavata, raccolta e plasmata; l’aria per essiccarla; l’acqua per modellarla; il fuoco per cuocerla.

Questo incontro perfetto di potenza e di forza, entra in contatto con le mani sapienti dell’artigiano Flavio Casadei, che con la sua abilità, fatta di esperienza, passione e dedizione riesce a modellare l’argilla, materia grigia, fredda e inerte, trasformandola in oggetti di uso domestico e quotidiano.