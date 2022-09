Coriano, ampliato il cimitero di Passano con 100 nuovi loculi

Attualità

08:37 - 16 Settembre 2022



Mercoledì (14 settembre) si sono conclusi i lavori di ampliamento del cimitero di Passano, dove sono stati predisposti 100 nuovi loculi ed è anche stato assegnato il primo loculo.



L'acquisto dei loculi è possibile in presenza di una concessione cimiteriale rilasciata a seguito di decesso. In caso di defunto coniugato, è possibile assegnare due loculi purché uno dei due coniugi abbia superato i 75 anni di età.



La durata della concessione è di 50 anni.



É inoltre imminente l'ampliamento e consolidamento al cimitero di Mulazzano grazie al contributo dei fondi PNRR di 250.000 euro. Per i cimiteri di Cerasolo, Montetauro e Coriano è allo studio un progetto di riqualificazione e ampliamento.