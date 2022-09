Scuola, al Palacongressi di Bellaria ha aperto il distaccamento dell'Alberghiero Malatesta

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:32 - 16 Settembre 2022

La Dirigente Scaringi con il sindaco Giorgetti.



Nella mattinata di ieri (giovedì 15 settembre) è suonata la campanella in tutte le scuole del territorio riminese. A Bellaria Igea Marina il sindaco Filippo Giorgetti e l'assessore alla scuola Adele Ceccarelli hanno portato a termine le visite di rito in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico.







Visita partita proprio dal Palacongressi, dove alle 8, a sancire l’avvio delle attività didattiche dell’IPSEOA "Sigismondo Pandolfo Malatesta" di Bellaria Igea Marina, vi è stata la cerimonia ufficiale con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, di una rappresentanza delle associazioni di categoria e del management che gestisce il Palacongressi; oltre, ovviamente a insegnati, studenti e famiglie. "Un momento per giungere al quale è stato importante l’impegno messo in campo dall'amministrazione comunale: realizzando in tempi record per l’adeguamento dei locali della struttura di via Uso, grazie anche alla professionalità di Anthea. Un investimento ripagato da locali ampi, accoglienti e confortevoli, adatti a una formazione con alti standard di qualità per i 19 ragazzi iscritti alla 1^ B del distaccamento bellariese: l’embrione su cui costruire le sezioni del futuro". spiega l'amministrazione comunale in una nota.





Grande soddisfazione, anche quella espressa dalla Dirigente scolastica dell'Alberghiero Malatesta, Ornella Scaringi: “Sin da i primi contatti avvenuti con l’amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, abbiamo capito quanto sarebbe stato importante creare qui un distaccamento del nostro istituto. Perché offrirà al territorio un percorso formativo coerente con la vocazione turistica della città, valorizzando quello che è il primo, bellissimo per altro, palazzo dei congressi costruito nella provincia di Rimini. Un’implementazione strategica anche per l’Alberghiero Malatesta, che amplia il bacino della propria offerta formativa, con la possibilità di legarla ad eventi in collaborazione con lo stesso Palacongressi. Un grazie quindi al Comune di Bellaria Igea Marina, alla Provincia di Rimini e a tutte le maestranze impegnate in questa avventura: che ha visto ideare, progettare e realizzare da cima a fondo questo distaccamento a meno di dieci mesi dai primi incontri operativi. Un esempio tangibile di collaborazione e di buon governo.”





Sul fronte numerico, l’anno scolastico 2022/2023 di Bellaria Igea Marina vedrà sui banchi anche i 638 studenti delle scuole superiori di primo grado (le “medie”), 890 bambini delle scuole primarie (compresi 134 “primini” che cominceranno la propria avventura alle “elementari”) e i 258 piccoli accolti alle scuole d’infanzia statali “Delfino”, “Cervi”, “Bosco incantato” e “Gabbiano”. In totale, oltre 1.700 tra alunne e alunni.





Nel dettaglio, per quanto riguarda le scuole primarie, la “Ferrarin” è il plesso più frequentato con 295 alunni, contro i 236 della “Manzi”; sul fronte bellariese, le primarie “Carducci”, “Pascoli” e “Tre Ponti” mettono invece insieme 359 studenti. Per quanto concerne gli istituti d’infanzia, da considerare anche i 57 iscritti alla scuola comunale “Allende”: struttura particolarmente attenzionata in tema di migliorie, che sarà presto oggetto di intervento da 100.000 euro per nuovi infissi che conterranno il consumo energetico. A questi si aggiungono gli 85 iscritti al nido d’infanzia “Il Gelso” e i circa 100 bambini accolti dagli istituti d’infanzia privati.