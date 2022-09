Bollette: Bellaria, commercianti rinunciano alle luminarie decorative

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:42 - 16 Settembre 2022

Luminarie natalizie all'Isola dei Platani di Bellaria.



Niente luminarie decorative dal 19 settembre per i commercianti dell'Isola dei Platani di Bellaria, in accordo con il comune. Le luminarie saranno accese solo in occasione di particolari eventi. Lo comunica la stessa associazione in una nota. Per il Natale si vedrà anche in base alle decisioni governative. A fine settembre saranno installate le luminarie a led a bassissimo consumo, attorno ai tronchi dell’isola pedonale. "Questa decisione è stata presa all’insegna della sobrietà del periodo di crisi energetica e per sostenere il risparmio energetico, facendo particolare attenzione all'impatto ambientale", si legge nella nota. I commercianti però rassicurano: "Non rinunceremo a vivere il viale, investiremo e offriremo eventi gratuiti a cittadini, turisti e visitatori".