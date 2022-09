Una pedalata all'insegna della Mobilità Sostenibile: la nuova edizione di Cargo Bike Revolution

Eventi

Rimini

| 16:41 - 15 Settembre 2022

Il team di Cargo Bike Revolution.

L’appuntamento per la IV edizione di Cargo Bike Revolution è fissato per domenica 18 settembre alle ore 17:30 presso piazza Malatesta - Nuova Piazza Dei Sogni dedicata al Maestro Federico Fellini. Un luogo significativo tra storia e futuro della città e anche della mobilità per Rimini, restituito alla mobilità lenta, all’incontro e alle persone: dove una volta sorgeva un enorme parcheggio oggi rinasce la vita.



Cargo Bike Revolution dà modo a tutti gli appassionati del settore di pedalare insieme, condividere esperienze, storie e, perché no, bere e mangiare insieme qualcosa di buono! Da quattro anni la “rivoluzione in cargo bike” prende vita nel mese di settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Con Cargo Bike Revolution i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere nuovi prodotti, veicoli e funzionalità a supporto dei loro spostamenti quotidiani, e proporre attività e interventi atti a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e la diffusione delle cargo bike e di tutti i veicoli green quali mezzi di trasporto alternativi al veicolo motorizzato privato per avere una città più sostenibile, avviare comportamenti virtuosi e raggiungere una migliore qualità della vita.



Ad aprile le “danze” saranno i passi di Kschool Rimini Hip Hop Dance, che coinvolgeranno tutti i partecipanti. Da Piazza Malatesta il grande corteo festoso si metterà in viaggio, raggiungerà l’Arco d’Augusto passando da Piazza Tre Martiri, attraverserà il Parco Cervi e farà tappa al Bike Park di Rimini da via Roma. Da qui, proseguirà in direzione mare attraverso via Principe Amedeo e il nuovo tratto del Parco del Mare. Tappa finale piazzale Kennedy con DJ set, intrattenimento e alcuni stand per fare aperitivo insieme e goderci il tramonto..



● Info Point: Info point Cargo Bike Revolution e Bike Park Rimini! Con noi saranno presenti anche Anthea Scuola Sostenibile e Spazio Coop… Insieme per una nuova mobilità!

● Area bimbi: Cargo Bike Revolution è divertimento per tutta la famiglia. Nell’area bimbi giochi ed intrattenimento con i giochi di Ludobus per scombussolare la mente e la manualità.

● Magic Point: C’è un pò di magia nell’aria a Cargo Bike Revolution. Animazione per i rivoluzionari della nuova mobilità con il fenomeno del magico intrattenitore Kevin (Teatro È Libertà ) Uno spettacolo… Unico!

● Musica: Su le mani ed il volume è tempo di divertirsi insieme. A farci tenere il ritmo Born In February per farci ballare fino alle ore 21.30! Pronti a scaternarvi?

● Food & Drink Sinonimo di socialità e divertimento attorno al buon cibo. Arrosticini, olive ascolane e patatine... Con noi sarà presente Gradella! Tutto è nato dal gelato, ma pian piano ha lievitato… Fino ad arrivare a Cargo Bike Revolution! Sarà con noi anche la gustosa cargo bike di Claretta per una sosta dolcissima! Hai mai bevuto da una cargo bike? Beh questa è la giusta occasione. E poi che birra! Potrai gustare quella di Amarcord, Birrificio Familiare Indipendente. Italian Beer from Rimini, since 1997.

● Area Check-Up Parteciperai in bicicletta? Durante l’evento sarà possibile sottoporre il tuo mezzo ad un check-up! L’analisi gratuita sarà affidata a Ciclofficina Rimini.

● Expo Di cargo e biciclette ce ne sono di ogni tipologie e dimensioni. Vi aspettano per farsi conoscere in tutte le sue variabili con World Dimension e AspassoBike. Per noleggiarne una in occasione dell’evento puoi rivolgerti a Manolo Cargo Bike o Bike Park Rimini. Manolo cargo bike www.manolocargobike.com info@manolocargobike.com Davide 333 370 5453 Andrea 339 8960601 Bike Park di Rimini www.bikeparkrimini.it bikepark@coopmetis.com Telefono 0541 183 5082



La pedalata, adeguata a grandi e piccini, è di tipo non competitivo. Durante la manifestazione non è prevista assistenza sanitaria, infortunistica o meccanica da parte degli organizzatori. In caso di infortuni o danni gli organizzatori declinando ogni responsabilità. I minori sono ammessi se accompagnati da un adulto che se ne assume ogni responsabilità. È importante che il veicolo sia sempre in perfetta efficienza (freni, luci, campanello, catadiottri ecc.) e rispettare in strada le norme del Codice della Strada.