Sicurezza stradale per i più piccoli: il Pullman Azzurro della Polizia fa tappa a Rimini

| 15:12 - 15 Settembre 2022

Pullman azzurro.

Durante il prossimo weekend, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula multimediale itinerante grazie alla quale i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli, sarà in tour sulla riviera romagnola: venerdì 16 farà tappa a Cervia, sotto la Torre di San Michele, sabato 17 sarà a Rimini, in piazza Malatesta.



Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per capire quanto è importante guidare senza distrazioni e in modo corretto e diffondere, così, la cultura della guida sicura.



Per la giornata di sabato ci sarà anche, come testimonial speciale, Franco Ferroni, ex cestista, stella della RBR Rimini degli anni ’90, che parteciperà all’iniziativa insieme ai poliziotti della Stradale.