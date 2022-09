Artisti, performer, dibattiti e banchetti nella quarta edizione di Humus AltroFestival

Eventi

Rimini

| 14:18 - 15 Settembre 2022

AltroFestival.

La quarta edizione di Humus AltroFestival andrà in scena da venerdì 16 a domenica 18 settembre al Parco degli Artisti, in via marecchiese 387.



Il Festival targato Humus, progetto che nasce dall'Associazione Pacha Mama, torna con tantissimi artisti, performer, dibattiti, workshop e banchetti, che saranno i veri protagonisti di una tre giorni originale, unica e intensa.



Per partecipare ad Humus AltroFestival 4 sarà necessario tesserarsi e il costo della tessera è di 10€. Ci si associa tesserandosi direttamente all'ingresso del Festival, al Parco degli Artisti, a partire da venerdì 16 alle 17:00. La tessera di Humus non dà solo accesso gratuito al Festival, ma anche a tutti gli eventi che Humus organizzerà nei prossimi mesi, fino ad agosto 2023.



Ad Humus AltroFestival 4 avrai l'opportunità di ascoltare buona musica dal vivo, con le esibizioni di artisti locali e non, come Daiana Lou, Funk Rimini, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, I Le Lucertole, e tanti altri.



Inoltre, ci sarà l'opportunità di partecipare ai dibattiti che caratterizzeranno le giornate, di visitare le bancarelle alla scoperta di associazioni, artigiani e realtà del nostro territorio, di vivere e sperimentare workshop e laboratori.





Il design grafico di Humus AltroFestival 4 è a cura di Enrico Giunchedi.