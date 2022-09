Calcio C, Carrarese ancora a punteggio pieno. Colpo del Gubbio ad Ancona Il Cesena cade a Fermo. Il Rimini è quinto in classifica alla pari della Reggiana in campo lunedì

Sport Rimini | 16:45 - 18 Settembre 2022 Serie C Risultati. Continua la marcia della Carrarese che batte l'Entella e resta a punteggio pieno. Sconfitta per il Cesena sul campo della Fermana, colpo del Gubbio ad Ancona. Cade la Lucchese a Fiorenzuola. Lunedì sera il posticipo Alessandria - Reggiana. Il Rimini è quinto in classifica alla pari dei granata.





I risultati



Ancona - Gubbio 0-1 (87' Di Stefano)



Carrarese - Virtus Entella 3-1 (18' Giannetti, 22' Capello, 31' Sadiki, 85' Capello)



Fermana -Cesena 2-0 (40' Pellizzari,49' st. Scorza)



Fiorenzuola - Lucchese 1-0 (30' Oneto)



Pontedera - Vis Pesaro 1-1 (30' Fedato, 90' Petrovic)



San Donato Tavarnelle - Recanatese 0-0



Siena - Aquila Montevarchi 1-0 (30' Paloschi)



Torres - Imolese 0-0



Alessandria - Reggiana lunedì 20,30



< Articolo precedente Articolo successivo >