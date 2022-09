Calcio C: il Rimini 'rulla' l'Olbia, al Neri finisce 3-0. Le pagelle

Sport

Rimini

| 16:19 - 18 Settembre 2022

Le pagelle di Rimini - Olbia.



Tutto facile per il Rimini, che conquista la prima vittoria casalinga, dando seguito alla bella affermazione sul campo dell'Entella. I biancorossi, vittoriosi per 3 a 0, si sono mostrati nella versione 2021-2022: squadra dominante, che ha schiacciato l'avversario nella propria metà campo, sfruttando tutta l'ampiezza del campo grazie alle avanzate dei terzini (eccellente Laverone) e sfruttando gli anticipi di Pietrangeli per soffocare sul nascere le ripartenza dell'Olbia. La gara si sblocca al 15' grazie a un rigore nato da un'iniziativa di Santini e provocato da un fallo di Minala su Delcarro: trasforma lo stesso Santini. Al 36' Vano da fuori area firma il secondo gol con la maglia biancorossa, superando con il sinistro l'incolpevole Gelmi. Il terzo gol arriva al 56' con un tiro da fuori area di Santini deviato da un difensore. Poi mezz'ora di accademia, per tirare il fiato dopo l'impegno nel turno infrasettimanale.



LE PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: la prima parata arriva all'81', due minuti dopo si prodiga per negare il gol della bandiera a Ragatzu. In precedenza era stato sicuro in un'uscita su cross di Travaglini e nella ripresa nel bloccare un traversone rasoterra di Fabbri.

LAVERONE 7: autorevole presenza sulla fascia, si accentra creando spazio per i compagni, supporta la manovra offensiva scodellando tanti cross interessanti.

PIETRANGELI 7: a metà primo tempo stoppa sulla trequarti dell'Olbia una pericolosa ripartenza di Contini. Azione che è manifesto della sua affidabiltà. Quando l'Olbia prova a verticalizzare, lui c'è sempre. Arpiona al volo uno dei pochi cross pericolosi dei sardi.

PANELLI 6: in avvio qualche affanno sul pimpante Contini, poi il Rimini prende campo ed è un pomeriggio senza affanno.

REGINI 6: si alza spesso, anche se partecipa molto meno di Laverone alla manovra offensiva.

DELCARRO 6.5: determinante l'inserimento con cui si guadagna il rigore del vantaggio. La sua fisicità tramortisce il centrocampo dell'Olbia.

PASA 6.5: partita non appariscente, ma dà equilibrio davanti alla difesa. Fa correre il pallone, come si suol dire, il posizionamento suo a metà campo è sempre perfetto (TANASA s.v.).

TONELLI 6.5: percussioni palla al piede, occupazione perfetta degli spazi sulla trequarti, buona gestione del giro palla. Sfiora il gol da fuori area, chiamando Gelmi alla deviazione (ROSSETTI 6: il centrocampo dell'Olbia ha già alzato bandiera bianca al suo ingresso in campo).

SANTINI 7.5: moto perpetuo, anche nella posizione di laterale. Il rigore nasce da una sua intuizione: freddissimo nella realizzazione. Peccato per il gol sbagliato di testa, ma un pizzico di fortuna (deviazione di un difensore) gli restituisce la doppietta. Nel secondo gol personale è comunque intelligentissima la finta per smarcarsi al tiro (ACCURSI s.v. : qualche minuto per il debutto stagionale).

VANO 7: il gol è una prodezza, bravissimo a conquistarsi il pallone e a trovare la fiondata dalla distanza. Buona l'intesa con Santini, sbaglia qualche tocco, ma la rete del raddoppio fa perdonare tutto. Da segnalare una splendida girata al volo dal limite che trova la risposta di Gelmi (MENCAGLI 6: voglioso, basti vedere il pallone conteso e conquistato sul centrale Bellodi).

SERENI 6.5: cresce alla distanza, creando costante appressione alla difesa sarda (GABBIANELLI 6: entra a partita "congelata", ma ha voglia di fare: va a recuperare un pallone su Ragatzu a metà campo biancorossa. Un bel segnale).

All. GABURRO 7: al Neri si è vista la squadra versione dominante dell'anno scorso. A Lucca sabato sarà un test probante: in caso di vittoria, il Rimini non potrà più nascondersi: altrochè salvezza...



Rimini - Olbia 3-0



RIMINI (4-3-3): Zaccagno 6.5 - Laverone 7, Pietrangeli 7, Panelli 6, Regini 6 - Delcarro 6.5, Pasa 6.5 (84' Tanasa s.v.), Tonelli 6.5 (61' Rossetti 6) - Santini 7.5 (85' Accursi s.v.), Vano 7 (67' Mencagli 6), Sereni 6.5 (61' Gabbianelli 6).

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Acquistapace, Haveri; Eyango, De Rinaldis; Rosso.

All. Gaburro 7.

OLBIA (3-4-1-2): Gelmi 6 - Brignani 6, Bellodi 5.5, Travaglini 5 - Sueva 5.5 (60' Boganini 5.5), Minala 5 (66' Incerti 6), La Rosa 5.5 (60' Zanchetta 6), Gabrieli 5 (46' Fabbri 6) - Biancu 5.5 - Contini 6 (46' Babbi 5.5), Ragatzu 5.5

In panchina: Van Der Wart, Renault, Occhioni, Konig.

All. Occhiuzzi 6.



ARBITRO: Scarpa di Collegno.

RETI: 16' rig. Santini, 36' Vano, 56' Santini.

AMMONITI: La Rosa, Biancu, Contini.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: tre minuti di recupero nel secondo tempo, un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime dell'alluvione nelle Marche.



ric. gia.