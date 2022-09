DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Olbia 0-0

Sport

Rimini

| 14:31 - 18 Settembre 2022

Maglie progetto grafico di David Pellegrini e Riccardo Giannini.



Rimini - Olbia 0-0



RIMINI (4-3-3): Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini - Delcarro, Pasa, Tonelli - Santini, Vano, Sereni.

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Acquistapace, Haveri; Eyango, De Rinaldis, Tanasa, Rossetti; Gabbianelli, Rosso, Mencagli, Accursi.

All. Gaburro.

OLBIA (3-4-1-2): Gelmi - Brignani, Bellodi, Travaglini - Sueva, Minala, La Rosa, Gabrieli - Biancu - Contini, Ragatzu.

In panchina: Van Der Wan, Renault, Fabbri, Occhioni, Zanchetta, Boganini, Konig, Babbi.

All. Occhiuzzi.



ARBITRO: Scarpa di Collegno.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE: un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime dell'alluvione nelle Marche.



Inizio gara ore 14.30



A cura di Riccardo Giannini



Al Romeo Neri il Rimini cerca la prima vittoria casalinga, per dare seguito alla splendida affermazione sul campo dell'Entella. Gaburro scegliere il tridente formato da attaccanti: Santini a destra, Vano al centro e Sereni a sinistra (Piscitella out per infortunio). Gabbianelli fuori dall'undici titolare. A centrocampo torna Tonelli titolare. Confermata la difesa schierata in Liguria.



In casa Olbia out Emerson e il centravanti sammarinese Nanni: Occhiuzzi arretra Travaglini in difesa, con Gabrieli sulla fascia sinistra. In attacco Contini vince il ballottaggio con Babbi per affiancare Ragatzu. Come previsto elevatissimo il numero degli under in campo tra i sardi: ben 7. Gli "over" sono Brignani, Minala, La Rosa e l'ex biancorosso Ragatzu.



Rimini in maglia a scacchi biancorossi con calzoncini bianchi e calzettoni rossi, completo nero con inserti azzurri per gli ospiti.



PARTITI!



2' Spunto di Santini che prova il tiro di destro, respinge la difesa dell'Olbia.