Ambiente e Animali, l'ottimo servizio delle guardie ecozoofile di Santarcengelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:14 - 15 Settembre 2022

Guardie ecozoofile.

Abbandono dei rifiuti, lotta alla zanzara tigre, tenuta degli animali domestici, didattica per le scuole e vigilanza venatoria sono le attività svolte dell’accademia Kronos nei primi otto mesi del 2022.



Preponderante l’attività contro l’abbandono dei rifiuti, che ha visto raddoppiare i pattugliamenti rispetto allo scorso anno: da gennaio ad agosto le guardie ecozoofile hanno infatti effettuato 57 servizi di controllo presso le isole ecologiche più sensibili e in quelle segnalate dai cittadini (65 in totale). Nel corso delle verifiche, i volontari dell’accademia Kronos sono risaliti ai trasgressori in 12 casi, elevando altrettante sanzioni.



Numerose le verifiche per il rispetto dei regolamenti sulla tenuta dei cani nei parchi pubblici e nel centro urbano, mentre sono stati 20 i controlli domiciliari, su segnalazione di residenti, per presunti maltrattamenti di animali domestici e disturbo alla quiete pubblica.



Nel periodo estivo le guardie ecozoofile hanno distribuito circa mille prodotti larvicidi e fornito le informazioni utili sulla campagna di lotta alla zanzara tigre ai cittadini presso il banchetto allestito sotto al porticato del Municipio in occasione dei venerdì di mercato. Nel corso dei pattugliamenti ambientali, i volontari hanno anche effettuato controlli sul rispetto dell’ordinanza di contrasto alla diffusione della zanzara tigre.



Sempre in relazione al rispetto di ordinanze dell’Amministrazione comunale, il comparto di guardie venatorie ha vigilato anche sul rispetto delle disposizioni relative alla caccia lungo il sentiero storico-naturalistico del fiume Marecchia.



Ma la collaborazione con l’Amministrazione comunale non si esaurisce con i controlli ambientali e zoologici: i volontari dell’accademia Kronos hanno infatti partecipato al progetto “Ho a cuore Santarcangelo” con laboratori e uscite didattiche sulla raccolta differenziata che hanno coinvolto i bambini e le bambine delle scuole primarie e dell’infanzia.



Le guardie ecozoofile, infine, hanno anche fornito supporto alla Polizia locale della bassa Valmarecchia per il servizio di ordine pubblico in occasione di importanti manifestazioni come il passaggio del Giro d’Italia e la Coppa della Pace.