Calcio Promozione: Stella, tris casalingo al Verucchio (3-1)

Stella - Verucchio 3-1



STELLA: Gentili, Fabbri, Zavaglia, Belicchi, Garcia Rufer, Guidomei, Morolli (15' st Antonacci), Cicchetti (40' st Torri), Medi (44' st Piastra), Marconi (40' st Baffoni), Belloni (15' st Bonucci).

A disp. Zanotto, Sammaritani, Rossi, Bedetti.

All. BOldrini.

VERUCCHIO: Paolini (32' st Bianchi), Celli, Genghini A., Genghini L. (11' st Sebastiani), Renzi, Colonna, Bullini (29' st Sacco), Sancisi, Berluti, Indelicato, Michilli.

A disp. Fabbri, Girometti, Muccioli, Ribezzi, Amati, Sinan Bilal.

All. Guerra.



ARBITRO: Donati di Rimini.

RETI: 20' st Cicchetti, 30' st Medi, 32' st Belicchi, 35' st Indelicato.

AMMONITI: Sancisi, Morolli, Genghini L., Genghini A., Marconi, Sacco.



RIMINI Partono forti gli ospiti, che al 5' vengono fermati dal palo. La Stella si riordina e risponde colpo su colpo. Nella ripresa la Stella aumenta i ritmi di gioco e passa in vantaggio al 65': punizione di Garcia Rufer e colpo di testa vincente di Cicchetti. Al 75' Medi conquista una palla a metà campo, si invola verso la porta e raddoppia. Passano appena due minuti e Belicchi intercetta un rinvio della difesa ospite: da 30 metri scocca un bolide che si insacca all'incrocio. Nell'occasione si infortuna il portiere Paolini, gara sospesa per 15 minuti per permettere l'ingresso dell'ambulanza in campo e i soccorsi. Alla ripresa Indelicato firma il gol della bandiera.