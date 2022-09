Calcio Promozione: Sant'Ermete, pesante poker subito dal Forlimpopoli (0-4)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:50 - 18 Settembre 2022



Sant'Ermete - Forlimpopoli 0-4



S.ERMETE: Barbanti, Pitaro (50' Antonelli), Sancisi, Braschi, Bonifazi (40' Zammarchi), Mazzavillani, Benvenuti (70' Brighi T), Ravaglia (53' Severi), Pasolini, Domini, Fuchi (40' Gacovicaj).

In panchina: Caprili, Ponticelli, Brighi A, Mancini. All. Mancini.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Giulianini, Dall Ara (85' Dotti), Persiani (65' Diop), Marzocchi, Iacchetta, Mambelli, Chiarini (81' Vokkri),Giorgini, Ulivieri (60' Morandi).

In panchina: Basso, Turroni, Rrusshi, Fabbri. All. Bettini.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 17' Ulivieri, 25' Ulivieri, 30' Dall'Ara, 53' Iacchetta



SANT'ERMETE Passa in vantaggio il Forlimpopoli con un gol di Olivieri in mischia su calcio d'angolo. Passano otto minuti e ancora Ulivieri solo in area sfrutta una dormita generale della difesa per raddoppiare. Altri cinque minuti e gran gol di Dall Ara su punizione: dopo mezz'ora la capolista chiude la pratica. Al 50' Iacchetta sigla il poker con un diagonale in contropiede. Per il Sant'Ermete seconda sconfitta in due partite, con sei gol al passivo e zero all'attivo.