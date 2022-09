Calcio Promozione: doppietta di Chiusano, Misano supera 2-1 il Granata

Sport

Misano Adriatico

| 17:50 - 18 Settembre 2022

Chiusano esulta: la sua doppietta lancia il Misano.

Misano - Granata 2 - 1



Misano: Bartolini, Sanchez, Delbianco (66’ Fabbri), Malpassi, Londero, Pulzoni, Giganti, Nigro, Chiusano, Antonelli, Necul (85’ Maltoni).

A disposizione: Urbinati, Kirilov, Tirincanti, Del Bue, Travagliati. Allenatore: De Argila.

Granata: Barducci, Baroni, Spagnoli, Fontana (49’ Mazzotti), Amaducci, Pesaresi (70’ Lelli), Fellini (75’ Sacchetti A.), Sacchetti L., Brunetti, Casotti (83’ Arfilli), Fadel.

A disposizione: Venghi, Ugone, Rizzo, Manucci, Serra.

Allenatore: Pedrelli.



Terna Arbitrale: Alessandro Cappello (Sez. di Imola); Mattia Ricci (Sez. di Rimini); Fabio Martignani (Sez. di Imola)

Marcatori: Chiusano (11’ MIS), Casotti (31’ GRA), Chiusano (90+4’ MIS)

Ammoniti: Fellini (39’ GRA), Antonelli (43’ MIS), Fontana (45’ MIS), Malpassi (67’ MIS), Sanchez (67’ MIS)

Espulsi: Pulzoni (73’ MIS)







Partono bene i ragazzi di De Argila che all’11’ passano in vantaggio con Chiusano che sfrutta un errore difensivo della difesa ospite e infila Barducci. Al quarto d’ora Londero cerca subito il raddoppio ma il suo tiro termina out di un soffio e dà solo l’impressione del gol. Al 30’ un’azione corale locale libera Chiusano che non trova però il tap-in vincente e sul ribaltamento di fronte il Granata trova il pareggio, Brunetti di forza supera la difesa locale e serve Casotti che batte Bartolini.



Il Misano apre la seconda frazione di gioco con un bel colpo di testa di Nigro che Barducci blocca in due tempi, ma poi subisce l’avanzata del Granata che ci prova prima con Brunetti che incrocia sul secondo palo ma trova l’opposizione coi piedi di Bartolini e poi direttamente su punizione con Fellini che sfiora il palo alla sinistra del portiere locale. Al 28’ l’azione che potrebbe cambiare le sorti del match, Pulzoni in scivolata ruba palla a centrocampo ma per il direttore di gara l’intervento è troppo duro e merita il rosso diretto. Il Granata rinvigorito dalla superiorità numerica cerca il colpo di grazia con Casotti che al 35’ solo davanti alla porta calcia fuori, due minuti dopo è la volta di Brunetti che da posizione defilata si fa nuovamente respingere il tiro da Bartolini. Il Misano sopravvissuto all’attacco ospite si spinge nella metà campo avversaria e cerca la rete con Antonelli prima e Maltoni poi, ma in entrambe le occasioni Barducci salva i suoi. Quando la partita sembrava destinata a terminare sul pari arriva il guizzo di Fabbri che pesca Chiusano a centro area che di testa supera l’estremo difensore ospite e regala i primi tre punti al Misano.